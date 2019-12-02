Full List Of Shiloh 2019 Viewing Centres

The Living Faith Church, also known as Winners Chapel, begins its annual Shiloh programme for 2019 on Tuesday, December 3, at the Faith Tabernacle in Ota, Ogun state, Southwest, Nigeria.
Concise News reports that founder of the Church, Bishop David Oyedepo, had declared Shiloh 2019 theme as Breaking Limits.
According to the Church, this annual programme is a medium to reach out to the world and liberate people under the oppression of the devil.
Shiloh 2019 Viewing Centres
Below are the proposed Shiloh 2019 viewing centres for participants who choose to follow the programme from a location within Nigeria:
1. CAPERNAUM, 38, RAJI-OBA STREET, ALIMOSHO, IYANA-IPAJA, LAGOS
2. GOWON, FAITH ACADEMY, 2ND AVENUE, 21 ROAD, GOWON ESTATE
3. GOWON, NO 10, RAJI CRESCENT, OKE-OKO BARUWA
4. IYANA, ISASHI 8 KM 22, 108 IYANA-ISASHI
5. IJAIYE, 3/5 AKINSHOLA STREET AJALA IJAIYE, LAGOS
6. OGBA, 6 WEMPCO ROAD,OGBA
7. YABA, 44B MONTGOMERY ROAD, YABA
8. YABA, 223, AGEGE MOTOR ROAD MUSHIN, LAGOS
9. YABA, ST. FINBASS COLLEGE ROAD, AKOKA, LAGOS
10. AMUWO, PLT. 2 AMUWO-ODOFIN IND. EST
11. AYOBO, 1, PARKLANE AVENUE, AYOBO
12. AYOBO, 42, WOLE EDUN STREET, MAJIYAGBE IPAJA
13. AYOBO, 1, OKUNFOLAMI STREET, OSHIN, ISHEFUN
14. LAFENWA, 24, OWOFUNMI STREET, OFF ERINLE B/STOP, AIYETORO
15. LAFENWA, 21, OREMEJI ST. OFF LAFENWA/ITELE RD, AIYETORO
16. LAFENWA, NAVY HOUSE, TIPPER GARRAGE, ODAN
17. LAFENWA, ITELE PRIMARY SCHOOL,
18. LAFENWA, 6,ILERI OLUWA CLOSE ONIFADE
19. ANTHONY, 10 ADEBAYO MOKUOLU STREET ANTHONY
20. ANTHONY, 3/5 SAKIRU STREET GBAGADA
21. ANTHONY, 5 DAMILOLA AJAYI STREET, POWERLINE SOLUYI, GBAGADA.
22. ANTHONY, 20, OKUTA ROAD OFF ILAJE BARIGA
23. AKUTE, 2, TUNDE SEBANJO CRESCENT, FABOLUDE , AKUTE
24. AKUTE, 19/21 SODIPE KOYE, AKUTE
25. AKUTE, 2 SAINT LUCY OLAMBE INSIDE, AKUTE
26. OLODI APAPA, 184 KIRIKIRI ROAD OLODI APAPA
27. OLODI APAPA, 12 OKOYA STREET AJEGUNLE
28. OLODI APAPA, 12 JOHNSON STREET KIRIKIRI TOWN
29. ALAGBADO, AKINDE OLU-AJE ADENEKAN CLOSE,AKINDE ROAD OFF AJEGUNLE-ILO. LAGOS.
30. AIT, 118 AIT ROAD, BESIDE FLEMMING PLAZA, ALAGBADO, LAGOS.
31. AIT, 44, MAKINDE ILAPO VILLAGE
32. AIT, 4 ISIBA STREET MEIRAN
33. AIT, 28 CHURCH STREET AGBELEKALE
34. AIT, NO 2 IGE ROAD, AGBENAJE VILLAGE
35. AGEGE, 11/13 WILLIAMS ESTATE, OFF OWOLEWA STREET, AGEGE
36. ATAN, KM 21 IDIROKO OWODE ROAD, ATAN
37. ATAN, IDIAGBON, OFF ILOGBO ROAD, (FRENCH)
38. ATAN, OKO OMI VILLAATAN 21 ILOGBO PALACE
39. ATAN, LEMOMU VILLAGE, KAJOLA
40. ATAN, ABULE TISA
41. LUSADA, IMOSHE VILLAGE
42. LUSADA, SILBET FILLING STATION, BESIDE DEEPER LIFE CHURCH, LUSADA
43. LUSADA, ARAROMI VILLAGE ILOGBO.
44. LUSADA, OLORUNLEKE B.J BUS STOP, ALAPOTI ROAD, OTA
45. LUSADA, AJILETE VILLAGE,EJILA AWORI,IGBESA
46. LUSADA, ALAAGBA VILLAGE, ALAPOTI LUSADA
47. IJEGUN IKOTUN, 2/4 MAKINDE STREET IJEGUN ROSD
48. IJEGUN IKOTUN, 1 OMOWUNMI STREET IJEDODO
49. IGANDO, KM 11 LASU – ISHERI ROAD
50. IYANA ODO, KM 1 ,LASU-ISHERI EXP WAY, IYANA ODO BUS STOP
51. IYANA ODO, 4/5 CHIEF OLUBODE STR, OKUNOLA
52. SHASHA, 9 RASAK AJAKO AVENUE AJAKO BUS STOP, SHASHA
53. OREGUN-IKEJA, 68/69 MORRISON CRESCENT BY ALAUSA BUS STOP OREGUN IKEJA, LAGOS.
54. OJODU BERGER, 21 OLALEKE TAIWO STREET OJODU
55. OJODU BERGER, 1 GEORGE STREET OLOWORA
56. OJODU BERGER , 22 ALIMI OGUNYEMI IFAKO
57. IKOSI-KETU, 96, ALADELOLA STREET, IKOSI-KETU
58. IKOSI-KETU, BLOCK 68, PLOT G, BASHIRU SHITTU STREET, MAGODO
59. OKOKOMAIKO, 40, AKA ROAD OKOKOMAIKO
60. OKOKOMAIKO, ION PETROL STATION, AJANGBADI AGBARA 31 PLOT 5 AREA 8 OPIC ESTATE AGBARA
61. AGBARA, IDORAWA EDU COMMUNITY
62. AGBARA, NO 8 AWUSE STREET, IJURI
63. BADAGRY, 29, 3RD AVENUE, OKE-IRA, OKO-AFO
64. BADAGRY, 13, IROKO STREET, ARADAGUN
65. OKOTA, 30/32 HARRISON SHOLAJA STREET, AGO PALACE WAY, OKOTA
66. OKOTA, 11/13 KOLA REWIRER, EJIGBO
67. OSHODI, 11, OGUNDELE STREET MAFOLUKU
68. FESTAC, DOMINION CENTRE, 23/52 ROAD JUNCTION, FESTAC
69. FESTAC, STEPPING STONE BUS STOP MARWA ROAD BY MFM SATELLITE TOWN
70. FESTAC, 68, AGBOJOJOYE WAY OKO-EGUN, IBASA ISLAND
71. ADIYAN/IJUISHAGA, 1/3 FRANKLIN ADEJUWON CLOSE, OLUSESI B/STOP
72. ADIYAN/IJUISHAGA, 9 EMDEO STREET, OFF YUSUF KOLA B/STOP
73. ADIYAN/IJUISHAGA, 12 KOLAWOLE OJO OSIPITAN STREET, ADIYAN
74. BODE WILLIAMS, 40, BODE WILLAIMS STREET, AHMADIYYA
75. BODE WILLIAMS, 26, ADENIYI STREET, MEIRAN
76. LEKKI, TF KUBOYE STREET, MARWA LEKKI
77. LEKKI, 11, LUGARD AVENUE, IKOYI
78. LEKKI, PLOT 1673,OYINJOLAYEMI ST.VI
79. LEKKI, ROAD 7, OPP.F OUR SQUARE GOSPEL CHURCH, VGC
80. LEKKI, TAKWABAY
81. AJAH, BAKERY BUS STOP, BADORE, AJAH
82. AJAH, GBETU, BY MAY FAIR GARDENS AWOYAYA AJAH 39 HAPPY LAND , SANGO TEDO
83. AJAH, NO. 7 AMUDALLAT STREET LAKOWE PHASE 1 ADEBA BUS STOP
84. SURULERE, NO 31, JIMOH ODUTOLA STR, OFF BABS ANIMASHAUN RD, SURULERE.
85. SURULERE, NO 25 OGUNGBESAN STR (GRACE WELL ACADEMY ) , COKER , SURULERE
86. OWODE, 285, LAGOS/IDIROKO ROAD, OWODE-YEWA (PROVINCIAL FACILITY)
87. OWODE, 1, ARAROMI CLOSE, OKE-ODAN
88. OWODE, ALARABA, OKE-ORE AREA
89. OWODE, ONSE VILLAGE OROSE, ONSE
90. OWODE, PETESI MEJI BUS/STOP, AJILETE
91. SANGO-OTA, 151,ABEOKUTA-LAGOS EXPRESS-WAY,SANGO
92. IJOKO, 20 EGBEDEYI STREET,OFF MOBIL FILLING STATION, IJOKO ROAD SANGO
93. IJOKO, 10, BASHIRU ATANDA STREET ESUYAGO, ILOYE
94. WHITEHOUSE, ILUPEJU ESTATE AGORO
95. WHITEHOUSE, 132, NTABO ROAD, ERUOBODO, IJOKO
96. WHITEHOUSE, 3, PLENTY STREET, FARM AREA, GBORIDURO, IJOKO
97. WHITEHOUSE, BLOSSOM ARC SCH, 11, AKERELE AWELA ROAD, AREPO
98. WHITEHOUSE, AARE ROAD, ABULE IJOKO
99. WHITEHOUSE, EWEMOJE EKERIN
100. WHITEHOUSE, 1, ADENIRAN STREET, ITOKI
102. WHITEHOUSE, 17 IGINLA STREET, GASLINE IJOKO