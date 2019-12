Full List Of Shiloh 2019 Viewing Centres

The Living Faith Church, also known as Winners Chapel, begins its annual Shiloh programme for 2019 on Tuesday, December 3, at the Faith Tabernacle in Ota, Ogun state, Southwest, Nigeria.

Concise News reports that founder of the Church, Bishop David Oyedepo, had declared Shiloh 2019 theme as Breaking Limits.

According to the Church, this annual programme is a medium to reach out to the world and liberate people under the oppression of the devil.

Shiloh 2019 Viewing Centres

Below are the proposed Shiloh 2019 viewing centres for participants who choose to follow the programme from a location within Nigeria:

1. CAPERNAUM, 38, RAJI-OBA STREET, ALIMOSHO, IYANA-IPAJA, LAGOS

2. GOWON, FAITH ACADEMY, 2ND AVENUE, 21 ROAD, GOWON ESTATE

3. GOWON, NO 10, RAJI CRESCENT, OKE-OKO BARUWA

4. IYANA, ISASHI 8 KM 22, 108 IYANA-ISASHI

5. IJAIYE, 3/5 AKINSHOLA STREET AJALA IJAIYE, LAGOS

6. OGBA, 6 WEMPCO ROAD,OGBA

7. YABA, 44B MONTGOMERY ROAD, YABA

8. YABA, 223, AGEGE MOTOR ROAD MUSHIN, LAGOS

9. YABA, ST. FINBASS COLLEGE ROAD, AKOKA, LAGOS

10. AMUWO, PLT. 2 AMUWO-ODOFIN IND. EST

11. AYOBO, 1, PARKLANE AVENUE, AYOBO

12. AYOBO, 42, WOLE EDUN STREET, MAJIYAGBE IPAJA

13. AYOBO, 1, OKUNFOLAMI STREET, OSHIN, ISHEFUN

14. LAFENWA, 24, OWOFUNMI STREET, OFF ERINLE B/STOP, AIYETORO

15. LAFENWA, 21, OREMEJI ST. OFF LAFENWA/ITELE RD, AIYETORO

16. LAFENWA, NAVY HOUSE, TIPPER GARRAGE, ODAN

17. LAFENWA, ITELE PRIMARY SCHOOL,

18. LAFENWA, 6,ILERI OLUWA CLOSE ONIFADE

19. ANTHONY, 10 ADEBAYO MOKUOLU STREET ANTHONY

20. ANTHONY, 3/5 SAKIRU STREET GBAGADA

21. ANTHONY, 5 DAMILOLA AJAYI STREET, POWERLINE SOLUYI, GBAGADA.

22. ANTHONY, 20, OKUTA ROAD OFF ILAJE BARIGA

23. AKUTE, 2, TUNDE SEBANJO CRESCENT, FABOLUDE , AKUTE

24. AKUTE, 19/21 SODIPE KOYE, AKUTE

25. AKUTE, 2 SAINT LUCY OLAMBE INSIDE, AKUTE

26. OLODI APAPA, 184 KIRIKIRI ROAD OLODI APAPA

27. OLODI APAPA, 12 OKOYA STREET AJEGUNLE

28. OLODI APAPA, 12 JOHNSON STREET KIRIKIRI TOWN

29. ALAGBADO, AKINDE OLU-AJE ADENEKAN CLOSE,AKINDE ROAD OFF AJEGUNLE-ILO. LAGOS.

30. AIT, 118 AIT ROAD, BESIDE FLEMMING PLAZA, ALAGBADO, LAGOS.

31. AIT, 44, MAKINDE ILAPO VILLAGE

32. AIT, 4 ISIBA STREET MEIRAN

33. AIT, 28 CHURCH STREET AGBELEKALE

34. AIT, NO 2 IGE ROAD, AGBENAJE VILLAGE

35. AGEGE, 11/13 WILLIAMS ESTATE, OFF OWOLEWA STREET, AGEGE

36. ATAN, KM 21 IDIROKO OWODE ROAD, ATAN

37. ATAN, IDIAGBON, OFF ILOGBO ROAD, (FRENCH)

38. ATAN, OKO OMI VILLAATAN 21 ILOGBO PALACE

39. ATAN, LEMOMU VILLAGE, KAJOLA

40. ATAN, ABULE TISA

41. LUSADA, IMOSHE VILLAGE

42. LUSADA, SILBET FILLING STATION, BESIDE DEEPER LIFE CHURCH, LUSADA

43. LUSADA, ARAROMI VILLAGE ILOGBO.

44. LUSADA, OLORUNLEKE B.J BUS STOP, ALAPOTI ROAD, OTA

45. LUSADA, AJILETE VILLAGE,EJILA AWORI,IGBESA

46. LUSADA, ALAAGBA VILLAGE, ALAPOTI LUSADA

47. IJEGUN IKOTUN, 2/4 MAKINDE STREET IJEGUN ROSD

48. IJEGUN IKOTUN, 1 OMOWUNMI STREET IJEDODO

49. IGANDO, KM 11 LASU – ISHERI ROAD

50. IYANA ODO, KM 1 ,LASU-ISHERI EXP WAY, IYANA ODO BUS STOP

51. IYANA ODO, 4/5 CHIEF OLUBODE STR, OKUNOLA

52. SHASHA, 9 RASAK AJAKO AVENUE AJAKO BUS STOP, SHASHA

53. OREGUN-IKEJA, 68/69 MORRISON CRESCENT BY ALAUSA BUS STOP OREGUN IKEJA, LAGOS.

54. OJODU BERGER, 21 OLALEKE TAIWO STREET OJODU

55. OJODU BERGER, 1 GEORGE STREET OLOWORA

56. OJODU BERGER , 22 ALIMI OGUNYEMI IFAKO

57. IKOSI-KETU, 96, ALADELOLA STREET, IKOSI-KETU

58. IKOSI-KETU, BLOCK 68, PLOT G, BASHIRU SHITTU STREET, MAGODO

59. OKOKOMAIKO, 40, AKA ROAD OKOKOMAIKO

60. OKOKOMAIKO, ION PETROL STATION, AJANGBADI AGBARA 31 PLOT 5 AREA 8 OPIC ESTATE AGBARA

61. AGBARA, IDORAWA EDU COMMUNITY

62. AGBARA, NO 8 AWUSE STREET, IJURI

63. BADAGRY, 29, 3RD AVENUE, OKE-IRA, OKO-AFO

64. BADAGRY, 13, IROKO STREET, ARADAGUN

65. OKOTA, 30/32 HARRISON SHOLAJA STREET, AGO PALACE WAY, OKOTA

66. OKOTA, 11/13 KOLA REWIRER, EJIGBO

67. OSHODI, 11, OGUNDELE STREET MAFOLUKU

68. FESTAC, DOMINION CENTRE, 23/52 ROAD JUNCTION, FESTAC

69. FESTAC, STEPPING STONE BUS STOP MARWA ROAD BY MFM SATELLITE TOWN

70. FESTAC, 68, AGBOJOJOYE WAY OKO-EGUN, IBASA ISLAND

71. ADIYAN/IJUISHAGA, 1/3 FRANKLIN ADEJUWON CLOSE, OLUSESI B/STOP

72. ADIYAN/IJUISHAGA, 9 EMDEO STREET, OFF YUSUF KOLA B/STOP

73. ADIYAN/IJUISHAGA, 12 KOLAWOLE OJO OSIPITAN STREET, ADIYAN

74. BODE WILLIAMS, 40, BODE WILLAIMS STREET, AHMADIYYA

75. BODE WILLIAMS, 26, ADENIYI STREET, MEIRAN

76. LEKKI, TF KUBOYE STREET, MARWA LEKKI

77. LEKKI, 11, LUGARD AVENUE, IKOYI

78. LEKKI, PLOT 1673,OYINJOLAYEMI ST.VI

79. LEKKI, ROAD 7, OPP.F OUR SQUARE GOSPEL CHURCH, VGC

80. LEKKI, TAKWABAY

81. AJAH, BAKERY BUS STOP, BADORE, AJAH

82. AJAH, GBETU, BY MAY FAIR GARDENS AWOYAYA AJAH 39 HAPPY LAND , SANGO TEDO

83. AJAH, NO. 7 AMUDALLAT STREET LAKOWE PHASE 1 ADEBA BUS STOP

84. SURULERE, NO 31, JIMOH ODUTOLA STR, OFF BABS ANIMASHAUN RD, SURULERE.

85. SURULERE, NO 25 OGUNGBESAN STR (GRACE WELL ACADEMY ) , COKER , SURULERE

86. OWODE, 285, LAGOS/IDIROKO ROAD, OWODE-YEWA (PROVINCIAL FACILITY)

87. OWODE, 1, ARAROMI CLOSE, OKE-ODAN

88. OWODE, ALARABA, OKE-ORE AREA

89. OWODE, ONSE VILLAGE OROSE, ONSE

90. OWODE, PETESI MEJI BUS/STOP, AJILETE

91. SANGO-OTA, 151,ABEOKUTA-LAGOS EXPRESS-WAY,SANGO

92. IJOKO, 20 EGBEDEYI STREET,OFF MOBIL FILLING STATION, IJOKO ROAD SANGO

93. IJOKO, 10, BASHIRU ATANDA STREET ESUYAGO, ILOYE

94. WHITEHOUSE, ILUPEJU ESTATE AGORO

95. WHITEHOUSE, 132, NTABO ROAD, ERUOBODO, IJOKO

96. WHITEHOUSE, 3, PLENTY STREET, FARM AREA, GBORIDURO, IJOKO

97. WHITEHOUSE, BLOSSOM ARC SCH, 11, AKERELE AWELA ROAD, AREPO

98. WHITEHOUSE, AARE ROAD, ABULE IJOKO

99. WHITEHOUSE, EWEMOJE EKERIN

100. WHITEHOUSE, 1, ADENIRAN STREET, ITOKI

102. WHITEHOUSE, 17 IGINLA STREET, GASLINE IJOKO