Full List Of AFRIMA 2019 Nominees

The nominees for the 6th All Africa Music Awards (AFRIMA) have been announced with Nigerian and South African singers dominating the shortlists.

Concise News reports that Aderele Niyi, AFRIMA’s Associate Producer, announced the nominees during a press conference held on Wednesday at Eko Hotels and Suites, Victoria Island, Lagos.

According to the organisers, fairness, creativity, excellence, integrity, originality of their music, authenticity, which must reveal African concept among other things, formed part of the criteria used during the selection of nominees.

The music festival holds on 23 November in a country to be announced next month.

Full AFRIMA 2019 Nominees

Best Male Artistes In West Africa:

Burna Boy (Nigeria) – “Ye”

Davido (Nigeria) – “Wonder Woman”

DJ Arafat (Cote d’Ivoire) – “Moto Moto”

Wizkid (Nigeria) – “Fever”

Kizz Daniel (Nigeria) – “Madu”

King Promise (Ghana) – “Abena”

Salif Keita (Mali) – “Gnamale” Ft. Ladysmith, Black Mambazo

Sidiki Diabate (Mali) – “I Love You”

Shatta Wale (Ghana) – “My Level”

Best Female Artiste in West Africa

Aya Nakamura (Mali) – “Pookie”

Josey (Cote d’Ivoire) – “Mise Au Point”

Kanvee Adams (Liberia) – “Daily Prayer”

Manamba Kante (Guinea) – “Nany Baby”

Mzvee (Ghana) – “Bend Down” Ft. Kuame Eugene

Niniola (Nigeria) – “Banä”

Simi (Nigeria) – “I Dun Care”

Teni (Nigeria) – “Case”

Tiwa Savage (Nigeria) – “One”

Yemi Alade (Nigeria) – “Oh My Gosh”

Best Male Artiste in South Africa

AKA (South Africa) – “Jika Ft. Yanga Chief”

Cassper Nyovest (South Africa) – “Move for Me” Ft. Boskaskie

Jah Prayzah (Zimbabwe) – “Dzamutsana”

Black Coffee & David Guetta (South Africa) – “Drive” Ft. Delilah Montagu

Nasty C (South Africa) – “SMA” Ft. Rowlene

Prince Kaybee (South Africa) – “Banomoya” Ft. Busiswa & TNS

Sjava (South Africa) – “Umama”

Winky D (Zimbabwe) – MuGarden Ft. Gemma

Best Female Artiste in South Africa

Ammara Brown (South Africa) – “Svoto” Ft. Mr. Eazi

Chikune (Namibia) – “Pieces” Ft. Mbosso

Kelly Khumalo (South Africa) – “Jehova” Ft. J Flo

Nadia Nakai (South Africa) – “Imma Boss”

Sho Madjozi (South Africa) – “Idhom”

Tamy Moyo (Zimbabwe) – “Kwandinobva”

Trina South (Zambia) – “Weka”

Zonke (South Africa) – “Tonight”

Best Female Artiste in North Africa

Jaylann (Morocco) – “Allo Allo”

Kenza Morsli (Algeria) – “Kettal”

Nada Azhari (Morocco) – “Jrit”

Psychoqueen (Morocco) – “Enta Habibi”

Salma Rachid (Morocco) – “Ma Gazzelle” Ft. Mok Saib

Sherine (Egypt) – “Kadabeen”

Souhila Ben Lachhab (Algeria) – “Donia Goleda”

Best Male Artiste in North Africa

Ahmed Soultan (Morocco) – “Draw My Life”

Amiinux (Morocco) – “Bini W Biwaen”

Amir Diab (Egypt) – “Bahebo”

Cairokee (Egypt) – “Kan Lak Ma ‘Ya”

DJ Moh Green (Algeria)

Mostafa Hagag (Egypt) – “Khatwa”

Soolking (Algeria) – “Esperance”

Tamer Hosney (Egypt) – “Naseny Lay”

Yann’Sine (Morocco) – J’essale

Best Female Artiste in Central Africa

Anna Joyce (Angola) – “Destino”

Blanche Bailly (Cameroon) – “Ton Pied Mon Pied”

Bruna Tatiana (Angola) – “Musica Para Ti”

Charlotte Dipanda (Cameroon) – “Un Jour Dans Ma Vie”

Daphne (Cameroon) – “Ne Laches Pas”

Duda (Angola) – “Fica So” Ft. Landrick

Shan’L (Gabon) – “Ces’t Pas Les Gbes”

Titica (Angola) – “Giro De Bicycleta” Ft. Latcon Cordeiro

Best Male Artiste in Central Africa

C4 Pedro (Angola) – “Se Eu Soubesse”

Fally Ipupa (DRC) – “Aime Moi”

Locko (Cameroon) – “Let Go”

Magasco (Cameroon) – “Calling My Driver” Ft. Mimie

Maitre Gims (DRC) – “Hola Senorita” Ft. Maluma

Niska (Congo Brazzaville) – “Medicament”

Rui Orlando (Angola) – “Me Leva Contigo” Ft. Barbara Bandeira

Salatiel (Cameroon) – “Anita”

Ya Levis (Congo) – “Katchua”

Best Female Artiste in East Africa

Irene Namatovu (Uganda) – “Tweyanze”

Maua Sama (Tanzania) – “Lokote”

Nandy (Tanzania) – “Alibu”

Nikita Kering (Kenya) – “Happy with you””

Rosa Ree (Tanzania) – “Dip n Wine” Ft. G Nako

Sheebah (Uganda) – “Wankona”

Vanessa Mdee (Tanzania) – “Moyo”

Queen Darleen (Tanzania) – “Mbali” Ft. Harmonize

Best Male Artiste in East Africa

Boy Black (Madagascar) – “Hitambarako”

Diamond Platinumz (Tanzania) – “Inama” Ft. Fally Ipupa

Harmonize (Tanzania) – “Never Give Up”

Khaligraph Jones (Kenya) – “Leave Me Alone”

Mbosso (Tanzania) – “Hodari”

Nyashinski (Kenya) – “Hello”

Rayvanny (Tanzania) – “Tetema” Ft. Diamond Platinumz

Shyn (Madagascar) – “Ngoma” Ft. Denise